Passa in Consiglio Valle proposta su potenziamento organico docenti

Prove di 'convergenza' almeno tra forze di opposizione nell'aula del Consiglio Valle, chiamato ad approvare il ddl da 160 milioni di euro sul terzo pacchetto di misure anticrisi.

L'Assemblea ha infatti approvato un ordine del giorno presentato da Daria Pulz (Adu) che impegna assessore e giunta "al fine di dare risposte ai docenti precari valdostani, già fortemente penalizzati e in stato di notevole preoccupazione, e di non attuare comportamenti differenti dal Ministro con conseguente disparità di trattamento rispetto ai colleghi del resto d'Italia, a voler predisporre immediatamente tutte le azioni finalizzate a consentire il regolare avvio dell'anno scolastico procedendo con il potenziamento delle strutture competenti in vista dell'aggiornamento e della riapertura delle graduatorie in oggetto".

La maggioranza si è astenuta sull'ordine del giorno ma attualmente dispone di 17 voti, insufficienti per non far passare l'iniziativa.