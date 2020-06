Approvato Piano regionale contro gioco patologico

La Giunta regionale ha approvato il Piano regionale integrato 2018-2020 per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del Gioco d'Azzardo Patologico (Gap). Lo ha comunicato l'assessorato alle Politiche sociali.

"Con questa deliberazione - dichiara l'assessore alla Sanità, Mauro Baccega - si proroga di un anno il precedente piano 2017-2019 a seguito dell'assegnazione dei nuovi fondi, per ciascuna annualità di riparto statale 2018 e 2019, da parte dello Stato pari a 105.552,36 euro. Questi fondi, si aggiungono a quelli relativi ai riparti statali 2016 e 2017, pari a 201.508,42 euro, già assegnati alla Valle d'Aosta per le medesime attività di prevenzione, cura e contrasto al Gioco d'Azzardo Patologico".

"Il Piano - prosegue Baccega - è strutturato su sei obiettivi generali, a loro volta suddivisi in obiettivi specifici, che riguardano l'attività di prevenzione, informazione e sensibilizzazione sul Gap, di sorveglianza sanitaria sui locali adibiti a Gioco d'Azzardo (prevenzione ambientale), di formazione rivolta a operatori, docenti e genitori, di attività di contrasto e counselling per le situazioni a rischio, di azioni per la riabilitazione sociale dei soggetti coinvolti nel Gap e di azioni di rilevazione epidemiologica, monitoraggio e sorveglianza sul Gap".