Inchiesta discarica Pompiod, confisca e ammende per 141 mila euro

La confisca della discarica di Pompiod, a Aymavilles, ad oggi sottoposta a sequestro preventivo, un'ammenda di 64 mila 500 euro per la società che la gestisce, la Ulisse 2007 srl (in quanto ente responsabile) e altre due ammende da 38 mila 500 euro per Umberto Cucchetti, nato a Gattinara (Vercelli), di 41 anni, amministratore unico e legale rappresentante di Ulisse 2007 e per il direttore tecnico, Maria Antonietta Dellisanti, nata a Torino, di 54 anni.

Lo ha disposto il gip di Aosta Davide Paladino emettendo, su richiesta del pm Eugenia Menichetti, un decreto penale di condanna, a cui i due imputati per smaltimento illecito di rifiuti possono opporsi entro 15 giorni. Secondo la procura il sito di Pompiod è stato utilizzato "di fatto, come discarica per rifiuti speciali non pericolosi in luogo di inerti".