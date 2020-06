In arrivo più agenti per la Polizia stradale valdostana

"La polizia stradale è stata e sarà potenziata ancora: è previsto in provincia di Cuneo il passaggio da 32 a 46 agenti, con molte più pattuglie sul territorio, mentre la Polstrada di Piemonte e Valle d'Aosta aumenterà di 146 unità". Lo ha annunciato oggi il prefetto Franco Gabrielli, capo della polizia, durante la firma di un protocollo a Ceva, nel cuneese, in vista della riqualificazione del presidio locale della Polizia stradale.



"E' la mia prima uscita pubblica sul territorio dopo la pandemia - ha detto Gabrielli - vorrei per prima cosa ringraziare le forze dell'ordine guardandole negli occhi per il lavoro fatto per la nostra sicurezza in questi mesi".



Dopo una visita alla caserma, Gabrielli è partito alla volta dell'università di Scienze gastronomiche a Pollenzo di Bra per un vertice al quale partecipa anche il questore di Aosta, Ivo Morelli. Alle 15,30, in municipio ad Alba Gabrielli firmerà un protocollo analogo a quello di Ceva per aprire un ufficio per pratiche di polizia amministrativa in locali messi a disposizione dell'amministrazione. Anche in questo caso l'ufficio, inedito per la capitale della Langhe, sarà operativo dall'autunno.