Didactique à distance, questionnaire émissions L'explorateur

Après avoir réalisé l'émission télévisée, intitulée L'explorateur, organisée en collaboration avec la Direction du siège régional de la Rai pour soutenir la didactique à distance, l'assessorat de l'Education propose un questionnaire de satisfaction s'adressant à tous ceux qui ont assisté aux dix émissions que ce soit à la télévision (Rai3 Vallée d'Aoste) ou dans ses versions en ligne sur la page Facebook de la Rai Vallée d'Aoste ou sur la chaîne YouTube de la Région Autonome Vallée d'Aoste.



Le questionnaire est disponible jusqu'à vendredi 3 juillet sur le site Internet de la Région, à l'adresse www.scuole.vda.it/lexplorateur/: à ce lien on peut également télécharger la version pdf du questionnaire afin de le consulter avant de le renseigner. Pour accéder au questionnaire, il faudra communiquer son adresse de courrier électronique et le système enverra automatiquement le lien d'accès. Les réponses aux 18 questions sont anonymes et aucun lien ne permettra la connexion entre le courriel renseigné et les réponses.