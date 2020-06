Il Covid-19 rinvia al 2021 il Jambon Day e il Percorso in rosso a St-Rhémy

Ennesima vittima 'illustre' del Covid-19 tra le tradizionali manifestazioni turistico-commerciali dell'estate valdostana. Christian Avoyer, 'anima' entusiasta della Pro Loco di Saint- Rhémy-en-Bosses ha annunciato ieri sera "con grande dispiacere" che l'ente volontaristico "è costretto ad annullare l'edizione 2020 del Jambon Day in programma il 12 luglio e del 'Percorso in rosso' in programma il 13 agosto.

"Il motivo è strettamente legato alla diffusione del Covid-19 - spiega Avoyer - il nuovo direttivo della Pro Loco si è confrontato ed ha valutato tutte le soluzioni alternative ma considerata l'affluenza delle edizioni precedenti (2.500 persone lo scorso anno ndr) e tenendo conto delle regole di distanziamento sociale e divieto di assembramenti non è possibile garantire la sicurezza sanitaria".

Il nuovo direttivo si è comunque attivato "per cercare, se sarà possibile, di organizzare qualche piccola manifestazione all'aperto con minor pubblico e senza somministrazione di cibo e bevande. Sicuri che tutto questo passerà in fretta vi diamo appuntamento all'edizione 2021 del Jambon Day e del Percorso in rosso".