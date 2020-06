Micali Bellinghieri nuovo responsabile Serd di Aosta

Nuovo incarico per il medico Paolo Micali Bellinghieri, 56 anni, che da pochi giorni è il nuovo responsabile con funzione temporanea del Servizio dipendenze SerD dell'Usl della Valle d'Aosta in sostituzione di Tiziana Repetto.

Micali Bellinghieri già in servizio presso la stessa struttura quale dirigente medico di Medicina interna, è laureato in Medicina e Chirurgia all'Università di Messina ed è specialista in Penumologia, Psichiatria, Psicologia clinica.

Il servizio per le dipendenze SerD, attivo dal settembre 1998 (in precedenza SerT) è la struttura dell'Azienda Usl che si occupa della prevenzione, della cura e della riabilitazione dei soggetti con problematiche legate ai diversi stati di uso, abuso e dipendenza da sostanze e da comportamenti compulsivi.