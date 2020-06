Rocco Schiavone cerca comparse ed auto ma solo on-line

Marco Giallini torna in Valle d'Aosta per impersonare Rocco Schiavone

In previsione delle imminenti riprese della fiction tv Rocco Schiavone - La serie, previste per i mesi di luglio-agosto, la produzione è alla ricerca di diverse figure da inserire come comparse. In ottemperanza alle indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 il casting avverrà solo via e-mail.

I partecipanti dovranno inviare la propria candidatura entro il 29 giugno corredata di: quattro foto recentissime (di cui una figura intera, un mezzo busto, un primo piano e un profilo); scansione della carta di identità, codice fiscale, codice Iban e contatto telefonico all’indirizzo eleonorazappiacasting@gmail.com. Il lavoro sarà regolarmente retribuito.

Si cercano uomini e donne dai 18 ai 70 anni residenti in Valle d’Aosta, tra i quali: uomini 25/50 anni che dovranno indossare divise delle forze dell’ordine (altezza 175/180, taglia 48/52); uomini 30/60 anni che possiedano uno smoking; donne 30/60 che possiedano un abito lungo da sera; uomini e donne maggiorenni, con volti e fisico particolari, non ordinari. Le persone selezionate verranno contattate successivamente dai responsabili del casting.

La produzione sta cercando anche alcune autovetture: una BMW tipo serie 1 colore grigia o blu o altri colori (no bianca, no nera), una berlina familiare 5 porte tipo Peugeot 308 (non ultimo modello) con interni spaziosi, un fuoristrada tipo Suzuki Vitara modello inizio anni 2000 o in alternativa un'utilitaria un po' vissuta, (con leggeri graffi o piccole ammaccature), un suv tipo Jeep o un pick up, una berlina modello Hyundai Pica, un furgoncino tipo Fiorino Fiat, una Panda 4x4 verde (vecchio modello serie fino al 2002), una Golf (no bianca) o macchina sportiva simile, una berlina station wagon o utilitaria familiare, un’Apecar, una Fiat Panda bianca nuovo modello o Fiat Punto bianca e un’Alfa Romeo modello Giulietta o simili o Fiat Punto grigia o colore scuro.

Chi possiede una di queste autovetture e vuole renderla disponibile alla produzione dovrà inviare all’indirizzo: eleonorazappiacasting@gmail.com tre foto del veicolo insieme al nominativo del proprietario e al numero di telefono a cui poter essere contattati.

Non contattare Film Commission Vallée d’Aoste che non si occupa direttamente del casting.