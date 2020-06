Courmayeur: Sì del Consiglio comunale al vallo di protezione a Plan Checrouit

"Assoluta priorità" è assicurata dal Comune di Courmayeur agli interventi per la mitigazione del rischio dei fenomeni franosi in località Plan Chécrouit, dove il 25 febbraio scorso una frana è arrivata fino alle piste da sci.

Il Consiglio comunale ha infatti approvato lo studio di fattibilità predisposto dalla società Courmayeur Monte Bianco Funivie , che prevede un costo complessivo dell'opera di quattro milioni e mezzo di euro (due milioni e 900 mila euro solo per i lavori). La soluzione individuata consiste nella costruzione di un vallo di protezione del Plan Checrouit.

Il sindaco, Stefano Miserocchi, ha comunicato che è stata inoltrata alla Regione "formale richiesta di copertura di parte delle spese, richiesta che si tradurrà in un trasferimento di circa due milioni e trecentomila euro al Comune di Courmayeur, come inserito nel disegno di legge sull'Assestamento al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2020 e sulle misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza Covid-19 trasmesso al Consiglio Valle".

A copertura dei costi del progetto interverranno poi ulteriori misure regionali tra cui il risparmio del 50% dell'extra gettito Imu. Secondo il cronoprogramma i lavori inizieranno il primo agosto e la prima parte dell'opera sarà pronta alla fine di novembre.