Su di lui pendeva un ordine di carcerazione per furto aggravato: per questo motivo il 33enne cittadino italiano S.M. è stato rintracciato ieri in Valle e arrestato dagli agenti della Squadra mobile della questura di Aosta.

S. M. era stato condannato in primo grado e poi in Corte di Appello a Torino a due anni di carcere; ora si trova detenuto nel carcere di Brissogne da dove potrebbe essere trasferito ad altra Casa circondariale.