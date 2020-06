Trasporto gratis in Valle su pullman, bus e treni per tutto il 2020

Resta gratuito per tutto il 2020 il trasporto pubblico in Valle d'Aosta, sia su gomma, sia su rotaia. Lo ha deciso la Giunta regionale, che nel corposo Assestamento di bilancio del terzo pacchetto di misure anticrisi ha inserito le risorse per coprire le spese delle società di trasporto pubblico.

“Al fine di sostenere i costi sopportati dalle famiglie e dai lavoratori - si legge nel testo della legge regionale - di riavvicinare l’utenza all’utilizzo dei mezzi pubblici e di garantire il rispetto delle misure di sicurezza per la prevenzione e il contrasto della diffusione dell’epidemia di Covid-19, per l’anno 2020, è garantita la gratuità del trasporto dei passeggeri sui mezzi di trasporto pubblico locale, su gomma e su ferro".

Le ditte concessionare del trasporto pubblico su gomma "consentono il libero accesso ai mezzi e i corrispettivi loro spettanti sono incrementati del 20%". Per quanto riguarda i viaggi in treno, i passeggeri del servizio regionale valdostano hanno diritto "di farsi rimborsare i titoli di viaggio acquistati e utilizzati".