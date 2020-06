Aosta: Consiglio comunale chiede a Regione più fondi per investimenti

In una lettera inviata ieri al Presidente della Giunta, Renzo Testolin e firmata dal sindaco di Aosta Fulvio Centoz e dalla presidente del Consiglio comunale, Sara Favre, l'Assemblea del capoluogo regionale chiede più risorse per investimenti e propone un diverso criterio di ripartizione dei fondi previsti nel nuovo disegno di legge, varato sabato scorso dalla Giunta regionale.

Nel progetto di norma, in esame alla Seconda commissione consiliare regionale, verrebbero stanziati per le spese di investimento degli enti locali destinate ai lavori pubblici, compresi quelli edilizia scolastica, poco più di 22 milioni di euro, suddivisi tra i 74 Comuni in parti uguali da 300 mila euro. Gli amministratori aostani lamentano il fatto che il criterio non tenga conto "delle diverse dimensioni comunali sia in termini di popolazione, sia in termini di servizi erogati". In particolare il Comune di Aosta, in quanto capoluogo regionale, eroga "la maggior parte dei servizi di livello regionale".