Pulz (Adu), 'Risolvere problemi scuola prima del rientro in classe a settembre'

"Non perdiamo altro tempo in proposte fuorvianti e demagogiche e agiamo concretamente per risolvere i problemi urgenti in vista del prossimo rientro a settembre a scuola". Lo afferma Adu Vda in una nota in cui esprime solidarietà agli insegnanti precari che la scorsa settimana hanno manifestato ad Aosta per ribadire le loro preoccupazioni rispetto al futuro occupazionale-

Daria Pulz, consigliera regionale di Adu , sollecita la messa in sicurezza e sanificazione degli edifici scolastici, l'inizio dei lavori di ristrutturazione in attesa (Liceo Bérard e l'edificio di via Torino), la dotazione di un organico più numeroso e stabile sin dal primo giorno di scuola, classi meno affollate e con un migliore rapporto tra alunni e docenti, l'organizzazione di tutti i servizi (mense e trasporti) e il potenziamento dei supporti tecnologici.