Nessun nuovo positivo al Covid-19 in Valle, indice contagio scende allo 0,47

Non si registrano nuovi contagi e dunque, per la Valle d’Aosta, l’indice di contagio Covid-19 calcolato dall’Istituto Superiore di Sanità-Iss negli ultimi 14 giorni, scende ulteriormente allo 0,47.

Il bollettino di aggiornamento coronavirus emesso dall'Unità di crisi oggi, venerdì 5 giugno, indica che nelle ultime 24 ore il monitoraggio epidemiologico non ha rilevato nessun nuovo caso positivo e che gli attuali casi positivi sono complessivamente 36 di cui nove ricoverati nel reparto Covid dell’Ospedale Parini e nessuno in Rianimazione.

Per quanto riguarda i casi testati in rapporto alla popolazione, la Valle d’Aosta ha sottoposto a tampone 12.200 abitanti, pari a 9,7% della sua popolazione.I guariti totali ad oggi sono 1.008 (3 in più di ieri).In Valle d’Aosta, sono stati effettuati fino ad oggi 15.587 tamponi.