Aosta: Assessora Migliorin, 'bicicletta in città è scelta vincente'

"Un sentito grazie a tutti i cittadini giovani e meno giovani che utilizzano ogni giorno la bicicletta". Lo ha detto l’assessora alla Mobilità del Comune di Aosta, Jeannette Migliorin, in occasione della 'Giornata mondiale della bicicletta' decisa nel 2018 dall’Onu, che ricorre il 3 giugno.

"Prendendo spunto dalla risoluzione delle Nazioni Unite istitutiva del World Bicycle Day che sottolinea come la bicicletta sia un mezzo di trasporto semplice, accessibile, affidabile, pulito, sostenibile ed ecologico e che promuove una buona gestione ambientale - commenta Migliorin - voglio ricordare l'ottima decisione dell’Amministrazione comunale, impegnata nella realizzazione del vasto progetto di mobilità sostenibile 'Aosta in bicicletta', per la razionalizzazione e il completamento della rete di piste ciclabili della città di Aosta".

L'assessora sottolinea anche apprezzamento per "i tanti dipendenti del nostro Comune che scelgono la bicicletta come mezzo per recarsi sul luogo di lavoro. Con il proprio comportamento e le abitudini virtuose, infatti, gli utilizzatori della bicicletta contribuiscono a favorire la diminuzione dell’inquinamento atmosferico e acustico e del traffico automobilistico in città, peraltro generando emulazione positiva nelle nuove generazioni e il consolidamento di una cultura legata alla sostenibilità ambientale".