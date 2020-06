Cogne: Test sierologico sull’intera popolazione

Il Comune di Cogne, a seguito della pandemia da COVID-19, nell’ottica di tutelare i propri cittadini, ha stipulato un accordo con l’Istituto Radiologico Valdostano (IRV), al fine di mettere a disposizione della propria popolazione un servizio di controllo degli anticorpi COVID-19.

Attraverso una piccola quantità di sangue prelevata, circa 5cc (il contenuto di un cucchiaino da tè), verrà verificata la presenza delle immunoglobuline (anticorpi) di tipo G anti SARS-CoV-2, che il nostro sistema immunitario produce quando viene a contatto con il virus.

Nelle giornate di giovedì 4 e venerdì 5 giugno 2020, infermieri professionali, che prestano servizio presso l’Istituto Radiologico Valdostano, effettueranno prelievi ematici a Cogne, presso la Palestra Comunale, a Epinel e Gimillan, presso gli ex edifici scolastici, dalle ore 8 alle ore 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30. Sabato 6 giugno dalle ore 8.00 alle ore12.00, solo nel capoluogo. Coloro che desiderano sottoporsi all’accertamento (purché di età superiore ai 10 anni) potranno recarsi presso il punto prelievi di competenza senza alcuna prenotazione, muniti di guanti e mascherina monouso.

Non sarà necessario essere digiuni. Il prelievo verrà effettuato nel massimo rispetto delle normative vigenti in tema di privacy e trattamento di dati sensibili. L'autorizzazione al prelievo e il consenso informato al trattamento dei dati sensibili verranno rilasciati da ogni cittadino mediante sottoscrizione di apposito modulo fornito dagli operatori al momento del prelievo.

Nel caso in cui il prelievo riguardasse persona minore di anni 18, l'autorizzazione del medesimo e il consenso al trattamento dei dati, dovranno essere rilasciati da entrambi i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o comunque da soggetto cui il minore sia affidato, munito di analoga potestà. Il materiale ematico prelevato verrà correttamente conservato e trasportato, nel rispetto delle normative vigenti, presso il laboratorio dell'istituto Salus-Alliance Medical di Genova, dove saranno analizzati i campioni di sangue. I dati saranno trattati in maniera rigorosamente anonima e comunicati in via riservata al titolare dei medesimi.

Gli esiti saranno consegnati, in busta singola sigillata, al Comune di Cogne dopo circa una settimana dal prelievo. Data certa e modalità per il ritiro saranno comunicate dall’Amministrazione comunale appena possibile. Qualora emergessero risultati positivi, i dati saranno trasmessi alla Struttura Igiene e Sanità pubblica dell'Azienda USL della Valle d'Aosta, per gli eventuali approfondimenti necessari ad ulteriore tutela della salute del cittadino. I risultati di tale test sulla popolazione di Cogne verranno utilizzati, presso l'università di Torino, nell'ambito di uno studio mirato a verificare le modalità di propagazione del virus all'interno di una popolazione chiusa.

Al fine di fotografare in maniera quanto più attendibile se e come ha circolato il virus in questi mesi sul nostro territorio, l'invito a prendere parte all'iniziativa del controllo gratuito della presenza degli anticorpi COVID-19 è esteso anche a coloro che, pur non essendo residenti nel Comune, hanno vissuto i mesi di confinamento a Cogne.