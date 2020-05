Aosta: Orti comunali via Carabel senz'acqua fino alla prossima settimana

La riapertura degli orti comunali in via Carabel Aosta descritta ieri su Aostacronaca rischia di subire disagi 'idrici'. Il Consorzio irriguo Mere des Rives ha infatti comunicato che non vi sarà l’acqua almeno fino a lunedì 1/martedi 2 giugno per irrigare le zone ortive a causa di uno straripamento in via Tourneuve, causato dai lavori in corso presso l'Autorimessa Besenval e conseguenti opere urgenti in corso all'acquedotto comunale.

Gli uffici competenti sono ancora chiusi per la Fase 2 dell'emergenza Coronavirus ama in ogni caso non sarebbe possibile portare l'acqua agli orti in modo alternativo.