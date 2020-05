AOSTA: Orti bellezza per facilitare socializzazione e tornare alla natura

Manca ancora qualche ritocco prima di poterli considerare ultimati, ma già dalle foto si può notare il bel lavoro di riqualificazione fatto nelle zone ortive di Carabel; zona che si trova a ovest di via Croce di Città e a est di via Mote Solarolo; una zona delimitata, in parte dall'antiva cinta muraria romana. Non appena a possibile verranno posizionati i bagni, tutti accessibili anche da utenti disabili, gli armadietti per ricoverare gli attrezzi e 2 nuove pensiline che andranno ad aggiungersi a quella esistente.

“Subito dopo – assicura Luca Girasole, assessore comunale alle politiche sociali (nella foto) - procederemo all'avvio delle opere di sistemazione dei vecchi campi per restituire ai cittadini un bel parco urbano nel centro città, in prossimità della nuova università; inoltre a breve inizieranno anche i lavori al Quartiere Dora per risolvere alcune problematiche”.

Nel rispetto delle differenti caratterizzazioni geomorfologiche dei luoghi, gli orti urbani immaginati dall’assessore Luca Girasole devono essere intesi come parco ‘culturale’, teso a coltivare prodotti di uso comune con metodologie biologiche. Ma soprattutto gli orti devono avere un impatto positivo sull'ambiente. Destinare aree verdi alle coltivazioni significa infatti sottrarle a possibili abusi e speculazioni edilizi e valorizzare l'estetica urbana.

Introdurre e proteggere delle aree verdi nel quadro spesso desolante e dominato dall'inquinamento è di beneficio per il paesaggio urbano, perché sottrae alcune zone ad un destino di degrado e abbandono e aiuta anche a ridurre un po' l'inquinamento.

Ma Girasole guarda agli orti urbani come strumento “con hanno effetti positivi sulla qualità di vita delle persone perché oltre ad alimentarsi con frutta e verdura di stagione, anche a chi abita in città, hanno un’importante spinta significativa anche ai rapporti sociali, perché si entra in contatto con altre persone, si collabora con gli altri nello svolgimento dei compiti legati alle coltivazioni”.

Inoltre, come evidenzia l’assessore, “lo svolgimento di attività manuali, come quelle agricole, purtroppo ormai dimenticate da molti, non solo si recupera il valore dell'antico saper fare contadino, ma si cementano i rapporti umani e tra generazioni, come nonni e nipotini, in un tessuto sociale, come quello urbano, sempre più disgregato e alienante”.