Aosta: Mascherine e distanze rispettate, aostani promossi alla riapertura del mercato

Circolazione ordinata, nessun assembramento ai banchi, neanche a quelli generalmente superaffollati delle maxi offerte, tutti a camminare con la mascherina e a distanza di sicurezza. Promossi a pieni voti i clienti aostani del mercato settimanale del martedì che ieri pur soffrendo di una riorganizzazione a spazi ridotti ha ripreso l'attività dopo oltre due mesi di stop causa emergenza coronavirus. Per gli agenti della Polizia locale in servizio al mercato una giornata tranquilla, trascorsa in controlli che non hanno evidenziato trasgressioni ma unicamente la voglia di ripartenza, anche economica, verso un futuro incerto ma tutto da vivere.

"Di gente ce n'è stata ovviamente meno del solito - ha commentato nel pomeriggio ritirando la merce un ambulante tra i più affezionati del mercato aostano - però abbiamo lavorato senza affanno e con la speranza che il peggio possa essere passato". Soddisfatta anche la vicesindaco, Antonella Marcoz che ieri è stata per due ore tra i banchi: "I cittadini hanno risposto nel modo migliore al nostro invito a rispettare le norme anticontagio che ancora sussistono nella Fase 2; se questo spirito di collaborazione continuerà, potremo uscirne prima e meglio di quanto pensiamo. Devo ricordare che l'attuale allestimento organizzativo del mercato è sperimentale; il riordino è stato determinato dalle esigenze dettate dall'emergenza"; mi auguro che nei prossimi mesi si possa tornare a spazi più adeguati".