Lilt dona alla Caritas valdostana olio Settimana Nazionale Prevenzione Oncologica 2020

“Stiamo attraversando uno dei periodi più difficili dall’ultimo dopoguerra. Alla situazione socio-sanitaria, che ha costretto tutti noi ad un atto di responsabilità per arginare la diffusione del cruento “coronavirus”, si aggiunge la grave situazione economica che registra lo stato di grande difficoltà di molte famiglie e che comprende, spesso, anche l’aspetto della quotidiana alimentazione”. Salvatore Luberto, Presidente di Lilt VdA, spiega le ragioni della solidarietà manifestata alla Caritas valdostana.

“Come LILT Valle d’Aosta – aggiune - non abbiamo mai interrotto il nostro sostegno ai cittadini ed in particolare ai pazienti oncologici con supporto psicologico ed assistenza sanitaria, grazie alla generosità dei nostri medici, infermieri, psicologi e volontari”. In questo contesto, non si è potuta celebrare nel mese di marzo la “Settimana per la Prevenzione Oncologica”, contrassegnata dal simbolo della sana alimentazione, per noi rappresentato dall’olio extravergine di oliva, prodotto da oliveti italiani.

In questa difficile situazione corrente, in sinergia con la propria Direzione Centrale, l’Associazione LILT della Valle d’Aosta, con l’intento di esprimere un concreto messaggio di solidarietà, ha deciso di donare alla Fondazione Opere Caritas Onlus le proprie bottiglie, pari a 80 litri d’olio extravergine di oliva. “Vogliamo così trasmettere un messaggio di solidarietà, rappresentato dal valore di quel Volontariato che si fonda sul ‘prendersi cura dell’Altro’ di cui la Caritas e la LILT sono da sempre testimoni”, sottolinea Luberto.