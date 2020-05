UnivdaOrienta, al via gli eventi di orientamento online

Prende il via da martedì 26 maggio UnivdaOrienta, la manifestazione di informazione e orientamento dedicata ai giovani che stanno per conseguire il diploma di maturità e a tutti coloro che sono interessati a conoscere l’offerta formativa di primo livello per l’anno accademico 2020-21.

La manifestazione si svolgerà online su una piattaforma raggiungibile dal sito di Ateneo www.univda.it. Il programma dell’evento prevede due pomeriggi di presentazione dei corsi di laurea il 26 e il 28 maggio e due pomeriggi di consulenze il 27 e il 29 maggio.

Le presentazioni sono liberamente accessibili senza prenotazione mentre i colloqui si svolgono su prenotazione.

Si inizia martedì 26 maggio alle ore 14,30 con la presentazione del corso di laurea triennale Lingue e comunicazione per l’impresa e il turismo. A seguire, alle 16, è prevista la presentazione del corso d iScienze e tecniche psicologiche e alle 17,30 quella del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della formazione primaria.

Giovedì 28 maggio sono previste le presentazioni dei corsi di laurea triennali in Scienze dell’economia e della gestione aziendale e di Scienze politiche e delle relazioni internazionali rispettivamente alle ore 14,30 e alle 16,30.

Nei pomeriggi di mercoledì 27 e venerdì 29 maggio, dalle ore 14,30 alle 18, i docenti universitarie il personale amministrativo saranno a disposizione del pubblico per colloqui online sulle modalità diammissione ai corsi di laurea, l'organizzazione di periodi di studio e stage in Italia o all'estero, l’accesso allo studentato e il diritto allo studio.

Il servizio può essere prenotato direttamente sulla paginadell’evento sul sito dell’ateneo www.univda.it. Nel periodo estivo seguiranno altri eventi di orientamento online sui corsi di laurea triennali e magistrali.

Per ulteriori informazioni l'Ufficio Comunicazione e Orientamento è a disposizione ai seguenti recapiti:tel. 0165 1875200 - orientamento@univda.it.