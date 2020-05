Aosta: Si circola di nuovo tra i banchi dei mercati cittadini

Attesa con trepidazione da migliaia di aostani è ripresa lunedì 25 maggio l’attività commerciale non solo alimentare nei mercati settimanali.

L'attività dei mercati – che per la prima settimana avverrà in forma sperimentale - dovrà essere svolta nell'osservanza di specifiche prescrizioni, al fine di garantire la sicurezza sanitaria prevista dai diversi DPCM.

"In particolare - si legge in una nota dell'Amministrazione comunale - per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività le aree mercatali sono state ampliate utilizzando i posteggi attualmente non assegnati per garantire il distanziamento (un metro tra un banco e l’altro oltre a prevedere un metro davantial posteggio per i clienti), e gli spostamenti dei posteggi sono stati effettuati con il criteriodelle dimensioni dei posteggi e della minore anzianità di concessione. In alcuni casi è stato necessario riconfigurare la forma del posteggio e/o ridurre di poco la metratura".

Per questo motivo, "nei mercati cittadini del martedì e del sabato è stata realizzata una nuova tracciatura di colore arancione. Nei prossimi giorni si provvederà a tracciare i nuovi posteggi anche negli altri mercati". Inoltre, "per meglio orientare la clientela nei mercati è stata realizzata una segnaletica ad hoc per indicare direzioni obbligatorie e le diverse prescrizioni". Per informare delle novità i commercianti, l'Amministrazione ha provveduto a inviare una comunicazione via Pec a tutti i titolari di concessioni di posteggio nei mercati cittadini e di quartiere di Aosta.

"Con questo provvedimento – commenta la vicesindaco con delega allo Sviluppo economicoe alle Attività produttive, Antonella Marcoz – crediamo di aver dato una risposta chiara, rapida e, soprattutto, all'insegna della massima sicurezza alle richieste dei titolari dei banchi nei mercati e della cittadinanza che li frequentava prima del periodo di lockdown".

Peraltro, precisa la vicesindaco, "lo svolgimento in forma sperimentale e attentamente monitorato dalla Polizia Locale e dagli uffici comunali preposti, ci permetterà di apportare con le corrette modalità eventuali piccole modifiche che dovessero rendersi necessarie per migliorare l'accessibilità ai mercati e incrementare le misure di sicurezza. Quel che è certo è che con la ripresa dell'attività mercatale la città compie un altro piccolo passo verso il ritorno alla quotidianità di prima del coronavirus che tutti auspichiamo possa completarsi nel più breve tempo possibile".