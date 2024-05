Aosta, Capitale della Valle d'Aosta, si prepara a un nuovo volto

La città di Aosta, cuore pulsante della Valle d'Aosta, si appresta a un'importante trasformazione urbanistica che mira a rendere le sue piazze non solo più vivibili, ma anche vere e proprie perle di accoglienza per cittadini e turisti.

La Giunta municipale, guidata dal sindaco Gianni Nuti, ha infatti approvato un ambizioso progetto di sistemazione dei nuovi arredi urbani nelle piazze Giovanni XXIII e Roncas, nonché lungo via Garibaldi, un'iniziativa che si preannuncia come un tocco di freschezza e vivacità per l'intera città.

Finanziato attraverso una generosa donazione accettata dall'Ente nel corso dell'estate 2020, il progetto vede l'obiettivo di rendere le aree coinvolte non solo più accoglienti, ma anche esteticamente gradevoli, grazie all'introduzione di punti di sosta funzionali e invitanti e alla presenza di vegetazione ben curata, che porterà colore e freschezza.

Dopo aver valutato diverse opzioni, l'Amministrazione comunale ha deciso di trasmettere degli indirizzi all'Ufficio Verde pubblico e Arredo urbano, incaricato di individuare operatori economici capaci di soddisfare le esigenze delineate. Questo passaggio è stato cruciale, soprattutto considerando la difficoltà pratica della procedura che coinvolgeva l'Institut Valdôtain de l’Artisanat de Tradition (IVAT) attraverso la firma di una Convenzione.

Il progetto, elaborato dall'Ufficio Verde e arredo urbano dell'Area T1, prevede interventi mirati in ciascuna delle tre aree coinvolte. Per piazza Giovanni XXIII, si prevede la posa di una grande isola fissa con una fioriera dotata di sedute e una variegata vegetazione, oltre all'installazione di panche mobili e fioriere quadrate, mentre per piazza Roncas è previsto il recupero o la sostituzione della fontana, ormai ammalorata, insieme a nuovi arredi.

L'attenzione si rivolge anche a via Garibaldi, dove verranno posizionate numerose fioriere tonde in acciaio, caratterizzate da alberelli, fiori e arbusti, al fine di delineare uno spazio più accogliente e separato tra marciapiedi e carreggiata. Questo intervento è anche un anticipazione di uno studio più approfondito e di una progettazione complessiva per valorizzare la zona dell'Arco di Augusto in futuro.

Un aspetto significativo del progetto è il riutilizzo delle sedute monoblocco in pietra bianca e nera, attualmente presenti in piazza Giovanni XXIII, che verranno trasferite in altre aree cittadine, contribuendo così a rendere l'intera città più vivibile e accogliente.

Con il via libera della Giunta e l'approvazione delle strutture regionali interessate e della Curia, il progetto si avvia verso la sua concretizzazione, portando con sé la promessa di una Aosta ancora più bella e accogliente per tutti i suoi abitanti e visitatori.