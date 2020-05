Au Mav Fénis inaugurée exposition 'Artigiani in quarantena'

Au Musée de l'artisanat traditionnel de la Vallée d'Aoste (Mav) de Fénis a été inaugurée hier, lundi 18 mai, l'exposition ''Noi artigiani in quarantena''. Les artisans pendant la quarantaine ont crée 47 oeuvres qui ont envoyé au musée. L'exposition avec toutes les oeuvres collectées peut actuellement être visitée sur le site Web à cette adresse: www.lartisana.vda.it/noi,-artigiani-in-quarantena La vidéo de l'exposition est disponible à cette adresse:

https://www.youtube.com/watch?v=USKnQZ7Vv04.



Les rendez-vous en ligne avec Mav se poursuivent. Au programme le mercredi 20 mai, à 17h, le rendez-vous didactique habituel avec Corinne; le vendredi 22 mai on parlera de l'artisanat en Italie ''Wellmade'' et du concours ''Noi artigiani in quarantena''; samedi 9 mai Nurye Donatoni présentera ''PerforMAV''. C'est une invitation à chacun d'interpréter trois sculptures (choisies parmi les plus amusantes de la collection du musée) qui seront mises en ligne tous les samedis.