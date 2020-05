Assessora Certan, 'certa riapertura scuole a settembre'

La riapertura delle scuole valdostane avverrà a settembre. Lo ha annunciato oggi l'assesora regionale alla Pubblica Istruzione, Chantal Certan, durante un'audizione in Quinta commissione 'Servizi sociali' del Consiglio Valle. E' così decaduta l'ipotesi di anticipare il rientro nelle classi alla fine di maggio, caldeggiata sino a ieri da Certan.

"L'Assessorato sta lavorando al piano di rientro scolastico - ha aggiunto Patrizia Morelli (Alliance valdotaine), presidente della Commissione - che comprende il protocollo sanitario per la gestione in sicurezza di alunni e personale scolastico. Il primo appuntamento per le scuole è quello fissato per il 17 giugno con l'inizio dell'esame di maturità, che si svolgerà in presenza, per il quale si stanno mettendo in atto tutte le procedure di sicurezza".

Sono anche stati auditi il Presidente del Consiglio permanente degli enti locali, Franco Manes, che "ha rappresentato le numerose difficoltà e responsabilità in capo ai Comuni", e la Sovraintendente agli studi, Marina Fey.