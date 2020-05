F: Manes, 'Regione approvi aiuti a Comuni entro maggio'

"Aspettiamo con ansia il provvedimento legislativo che dovrebbe dare il via a questa ripartenza della Valle d'Aosta. Abbiamo assolutamente bisogno che questo arrivi in Consiglio regionale nel più breve tempo possibile".

Lo ha dichiarato Franco Manes, presidente del Cpel-Celva e sindaco di Doues, in merito alle proposte di stanziamenti annunciate nei giorni scorsi dalla giunta regionale per far fronte alla Fase due dell'emergenza da Covid-19.

"E' necessario assolutamente che il Consiglio Valle approvi al più presto il disegno di legge - spiega Manes - in cui sono previste le risorse per i Comuni ma soprattutto le misure anticrisi per i cittadini, le imprese e le attività commerciali. I tempi ormai sono maturi. Non possiamo andare oltre fine maggio".