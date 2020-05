Aosta: Riaprono oggi gli orti comunali

Sono nuovamente aperti da oggi mercoledì 20 maggio gli orti comunali in via Guido Rey, via Parigi, Busseyaz e del quartiere Dora.

"Da venerdì invece riapriranno i 'nuovi' orti di Carabel e Deffeyes - spiega l'assessore alle Politichr sociali, Luca Girasole - in questi giorni abbiamo avvisato tutti gli assegnatari e ci siamo occupati di tagliare l'erba che in questi mesi era cresciuta a dismisura".

Oggi pomeriggio inoltre la Giunta comunale si esprimerà sulla delibera proposta dallo stesso Girasole "e con la quale definiremo la gratuità, per il 2020, dell'utilizzo degli orti comunali in ragione delle difficoltà economiche effetto collaterale della pandemia Covid-19".