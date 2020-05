Région vient lancer concours ''BiblioPrésVerts''

La Région Vallée d'Aoste vient de lancer ''BiblioPrésVerts'', le concours de littérature, photographie et dessin organisé par les bibliothèques régionales et communales qui confluent dans le Système Bibliothécaire Valdôtain. Ce concours entend aborder, à l'occasion de l'Année internationale de la santé des plantes, le thème di l'importance des plantes et de la nature dans notre vie quotidienne au sens large.



Le concours comporte trois sections: littérature, photographie (à partir de 14 ans) et dessin (pour les enfants et les jeunes de 6 à 14 ans). La participation est libre et gratuite pour tous les usagers d'une bibliothèque du Système Bibliothécaire Valdôtain. Les créations doivent être téléchargées sur la page prévue à cet effet (https://vda.comperio.it/bibliopreverts/) avant vendredi 31 juillet 2020 à minuit, suivant les modalités indiquées dans le règlement, téléchargeable à partir du site du Système Bibliothécaire Valdôtain.



Deux classements seront établis : un à caractère général et un autre, par bibliothèque de référence. Le classement général comprendra les dix meilleurs créations de chaque section du concours. Pour ce qui est du classement par bibliothèque de référence, les prix (des livres) seront attribués aux œuvres classées au premier rang de chaque bibliothèque, dans les trois.