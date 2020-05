Confronto sul 'Tempo delle incertezze' alla Fondazione Courmayeur online

Prosegue la rassegna culturale 'Fondazione Courmayeur online. Incontri di maggio', organizzata dalla Fondazione Courmayeur Mont Blanc, in collaborazione con la Biblioteca regionale di Aosta.

Si tratta di appuntamenti con componenti della Fondazione, voci e testimonianze in grado di fornire chiavi di lettura in una realtà difficile e in rapida evoluzione. Gli Incontri online sono moderati dal giornalista valdostano Enrico Martinet.

Il secondo appuntamento in calendario mercoledì 20 maggio, alle ore 18, è con Mario Deaglio, componente del Comitato scientifico della Fondazione Courmayeur Mont Blanc, opinionista de La Stampa e professore emerito di Economia Internazionale nell’Università di Torino. Deaglio tratterà il tema 'Il tempo delle incertezze'.

Partendo dai risultati del 24esimo Rapporto Centro Einaudi sull'economia globale e l'Italia, l’Incontro fornirà una chiave di lettura in cui dati, avvenimenti e riflessioni permetteranno di approfondire e meglio comprendere la più stretta attualità, in particolare gli effetti economici della pandemia di Coronavirus, con un’attenzione, anche, alla realtà valdostana.

La Rassegna è un’occasione di approfondimento del contesto attuale secondo diversi punti di vista, con una particolareattenzione alla realtà valdostana.