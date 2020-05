Aosta: Pronto a giorni il modulo per bar e ristoranti che intendono aderire al 'piano dehors'

L'Amministrazione di Aosta corre per trasformare piazza Chanoux e altre zone del centro cittadino in un maxi-dehors prima del prossimo 3 giugno, quando si riapriranno i confini regionali e nazionali e potrà così iniziare una stagione turistica sicuramente condizionata dal Covid-19 ma comunque fondamentale per l'economia locale.

In quest'ottica, sarà accessibile entro questa settimana sul sito del Comune, il modulo destinato ai gestori di bar e ristoranti del capoluogo che vorranno piazzare i loro dehors nelle piazze e nelle vie cittadine. "Stiamo facendo di tutto per velocizzare al massimo le procedure - spiega la vicesindaco di Aosta, Antonella Marcoz - il modulo predisposto dai nostri uffici chiede ai titolari dei locali di indicare la metratura necessaria, la tipologia degli spazi, quanto personale intendono utilizzare e come pensano di organizzare il servizio".

L'iniziativa è una 'prima' assoluta e, sottolinea Marcoz, "la buona riuscita del 'piano dehors' dipenderà in gran parte dalla collaborazione fattiva dei gestori privati. Noi, per quanto possibile, ce la stiamo mettendo tutta".