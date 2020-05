Fase 2, manca ancora il DPCM per poter aprire lunedì 18 maggio

"Noi siamo pronti. Ora aspettiamo che lo Stato faccia la sua parte". Lo ha scritto oggi su Twitter il presidente della Giunta regionale, Renzo Testolin, aggiungendo: "Dopo il confronto fino a notte con il Governo siamo ancora in attesa del Dpcm per poter emettere l'ordinanza regionale. L'unica certezza è che da domani si riparte". Senza il DPCM, atteso per le prossime ore, di fatto domani lunedì 18 maggio bar, ristoranti e parruchieri non potrebbero riaprire.