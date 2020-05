Domani si riparte, in vigore i protocoli per ristorazione e benessere

La Giunta regionale ha adottato i protocolli discendenti riservati ai settori della ristorazione e del benessere, i cui contenuti sono stati concertati e condivisi nell’incontro con il Comitato regionale di coordinamento per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, giovedì.

La riapertura dei singoli settori produttivi che riguardano la somministrazione di alimenti e bevande e parrucchieri ed centri estetici, è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nelle linee guida che verranno pubblicate sul sito regionale www.regione.vda.it

Il Comitato proseguirà nei prossimi giorni ad esaminare e validare gli altri protocolli che perverranno da parte del Governo centrale, avendo cura di declinarne le sezioni sulla base delle caratteristiche peculiari della nostra regione.

La volontà della Giunta regionale è stata quella di avviare tempestivamente il confronto sui protocolli. Crediamo che, con queste linee guida condivise con le realtà valdostane, si possano dare risposte concrete agli operatori che dovranno gestire la loro attività nella fase della ripresa e ai clienti che potranno avere la certezza di usufruire servizi in sicurezza. E’ fondamentale però, che ognuno di noi viva la comunità, con un alto senso di responsabilità, rispettando regole e misure. Quindi, protocolli sicuri e al tempo stesso attuabili e gestibili da coloro che con fatica riprenderanno le loro attività in questo difficile periodo di ripartenza- ha dichiarato il Governo regionale.

Per il Presidente del Consiglio Permanente degli Enti Locali Franco Manes, "il 18 maggio è un giorno importante per il territorio che dovrà ripartire dopo un periodo di lockdown. In questa fase-2, gli enti locali avranno un ruolo rilevante a supporto di tutte quelle realtà valdostane che finalmente riprenderanno la loro attività lavorativa".

"Siamo molto soddisfatti per il risultato ottenuto – hanno dichiarato le associazioni datoriali che hanno sottoscritto i protocolli (Confcommercio, Adava, Confartigianato, Confindustria, CNA Fédération des Coopératives valdôtaines). È stato fatto un passo molto importante, che potrà permettere alle categorie del benessere (parrucchieri ed estetiste) e a tutto il settore della somministrazione alimenti, dai bar alla ristorazione, di tornare a lavorare da lunedì con un po’ più di serenità. Evidenziamo l’importanza della responsabilità individuale da parte dei clienti nell’adozione di comportamenti rispettosi delle misure di sicurezza e prevenzione e, a tal fine, l’esigenza di una adeguata informazione rivolta alla clientela".

"Siamo fortemente convinti che sia stato fatto un gran lavoro, con la collaborazione di tutti, in primis ringraziamo l’Assessore Luigi Bertschy, i dirigenti e i funzionari regionali e gli altri componenti del Comitato di coordinamento che hanno supportato e capito le richieste di categorie in estrema difficoltà dopo oltre due mesi di chiusura totale".

In conclusione, le organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto i protocolli (CGIL, CISL UIL SAVT) hanno affermato che “Per la tenuta economica e sociale del sistema produttivo Valle d'Aosta è importante che tutte le attività possano tornare ad essere operative, ma è assolutamente fondamentale che questo avvenga nella massima sicurezza per i lavoratori e per gli utenti. Proprio per questo, nei giorni scorsi abbiamo sollecitato con forza l'Amministrazione regionale affinché si arrivasse alla stipula di protocolli. Possiamo dirci soddisfatti del risultato ottenuto.Con la sottoscrizione delle prime linee guida, cui seguiranno le altre, abbiamo infatti garantito che sui posti di lavoro si operi nella massima sicurezza e tranquillità. E' evidente che se dovessimo riscontrare delle anomalie applicative sarà nostra cura, chiedere l'immediata revisione di quanto sottoscritto per il rispetto e la salute di tutti”.