Da #RistoratoriPerIlParini oltre 600 pasti a medici, infermieri e Oss ospedalieri

Sono stati oltre 600 i pasti consegnati a medici, infermieri e Oss dell'ospedale regionale valdostano coinvolti in prima linea nella lotta contro il Covid-19 nell'ambito dell'iniziativa solidale '#RistoratoriPerIlParini' ideata da nove titolari di altrettanti ristoranti di Aosta. Il trend dei contagi è in netto calo, l'area Covid del Parini ospita meno della metà dei pazienti di un mese fà, in Rianimazione c'è un solo malato di coronavirus e pertanto, spiegano i ristoratori "auspicandoci che il trend continui ad essere questo volgiamo al termine l’iniziativa, ringraziando tutte le attività che vi hanno preso parte e tutti gli operatori sanitari che hanno vissuto questi ultimi due mesi combattendo contro una pandemia senza precedenti".

I locali coinvolti che hanno aderito sono stati Locanda Urbana, B63–Tutta un'altra birra, Sushi Koi, Fruit Koi, Puburger, Oriental Bambù Restaurant, Delizia e Natura, Gelato Pazzo, Bar Cristallo; supporto tecnico e logistico è giunto da Pinsette Aosta di Alessandro Lunardi (con spillette, gadget e adesivi Fuck Covid-19) e HeroBike che ha fornito mezzi di trasporto elettrici.

"Termina qui il nostro supporto e mai spenderemo questo momento in campagne marketing - concludono gli ideatori dell'iniziativa - si è trattato di un momento di solidarietà e vicinanza a chi era sul fronte e ci riproponiamo pronti a intraprendere lo stesso operato qualora, e ci auguriamo di no, sia di nuovo necessario".