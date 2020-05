Aosta: Caminiti devolve in beneficenza il suo gettone

“Ho sempre pensato che non era possibile fare politica per uno stipendio ma non avevo pensato potesse succedere una gravissima crisi sanitaria e economica come quella che stiamo vivendo”. Il consigliere comunale Vincenzo Caminiti autocritica sulla proposta di impegnare i colleghi a rinunciare al gettone in quanto da maggio il Consiglio comunale di Aosta è in regime di prorogatio per via del coronavirus.

Per l’adunanza del 30 aprile Caminiti aveva presentato un ordine del giorno, ma casualmente prima dell’inizio è stata recapitata una lettera a tutti i consiglieri con la quale venivano informati dell’apertura di un conto corrente (emergenza COVID 19) nel quale potevano elargire tutto o parte del compenso.

“Non so se sia stato il mio ordine del giorno a smuovere la situazione o il fatto che altri comuni lasciassero una percentuale dei loro compensi o per quello che è successo sulla riduzione dei compensi in consiglio regionale o tutte queste cose insieme, sicuramente – aggiunge Caminiti – sono soddisfatto e felice che molti miei colleghi consiglieri volessero l'apertura di questo conto emergenziale per poter lasciare parte del loro compenso”.

Caminiti chiede poi scusa “a quei colleghi di consiglio, fortunatamente pochi, che si sono ritrovati anche loro intrappolati economicamente a causa del Covid19; mi rendo conto di essere uno dei fortunati che continua a lavorare anche se in maniera ridotta”.

Caminiti, coerente con il suo ordine del giorno ha detto che verserà il 50% del compenso sul conto aperto dal comune per l'emergenza COVID 19 e il rimanente 50% ad associazioni no profit e a persone in difficoltà.