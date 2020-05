GIUNTA REGIONALE: IL COMUNICATO

La Giunta regionale della Valle d’Aosta si è riunita sotto la Presidenza di Renzo Testolin. Questi i principali provvedimenti adottati:

FINANZE, ATTIVITÀ PRODUTTIVE E ARTIGIANATO

Il Governo regionale ha approvato la sesta graduatoria relativa al quarto avviso pubblico previsto per la concessione di mutui per la realizzazione di interventi di trasformazione edilizia e impiantistica nel settore dell’edilizia residenziale per un importo complessivo di 110 mila 122 euro. A causa della pandemia da COVID-19, la Giunta regionale ha, altresì, deciso di rinviare all’anno 2021, le seguenti manifestazioni estive di artigianato di tradizione: la 22a edizione dell’Atélier des Métiers, in programma dal 30 luglio al 2 agosto 2020;la 52a edizione della Foire d’été, in programma il 1° agosto 2020; La 67a Mostra-concorso dell’artigianato di tradizione si svolgerà, invece, con le seguenti modalità:per il concorso con le usuali modalità delle precedenti edizioni, così come definite con il regolamento approvato con DGR n. 152 del 6 marzo 2020, garantendo comunque il rispetto delle misure per contrastare e prevenire il contagio dal COVID-19;per la mostra annullando l’esposizione dei manufatti nella tensostruttura che avrebbe dovuto essere allestita in piazza Chanoux ad Aosta dal 18 al 26 luglio 2020 e limitando la visione delle opere ammesse all’esposizione e di quelle vincitrici alla sola modalità virtuale.

AMBIENTE, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE

Il Governo regionale ha concesso un contributo pari a 10 mila euro, per l’anno 2020, all’Associazione Jardin historique du Col du Petit-Saint-Bernard – La Chanousia di La Thuile per la gestione del giardino botanico alpino Chanousia.

TURISMO, SPORT, COMMERCIO, AGRICOLTURA E BENI CULTURALI

Sur proposition du Président de la Région et de concert avec l’Assesseure à l’Éducation, à l’Université, à la Recherche et aux Politiques de la jeunesse, le Gouvernement régional a décidé d’annuler les deux journées de la fête de clôture du 58° Concours Cerlogne, approuvée par délibération du Gouvernement régional n° 1237 du 13 septembre 2019.

En raison de la fermeture des écoles, les animateurs chargés des différents services d’animation nécessaires ont collaboré avec la Surintendance aux études dans la préparation des émissions transmises par la RAI à partir du 20 avril, en fournissant des animations culturelles et linguistiques en francoprovençal qui ont été mises, en outre, à la disposition des enseignants sur le site Webécole.

La Giunta ha, infine, approvato il Progetto denominato Supporto tecnico-legale all’attuazione di progetti su beni culturali, nell’ambito del Programma Investimenti per la crescita e l’occupazione 2014/20 (FESR), e il relativo finanziamento per un importo complessivo pari a 20 mila euro. Il Progetto prevede un intervento di supporto all'attuazione di progetti di realizzazione di interventi afferenti al Patrimonio culturale della Regione.