Alèrte inondation en Savoie et Mont-Blanc

Dans son bulletin actualisé de 10h, Météo France maintient la Savoie, la Haute-Savoie et le Massif du Mont-Blanc en vigilance orange "pluie-inondation". Si dans la matinée, "les précipitations ont nettement faibli, elles redeviendront "un peu plus significatives à partir de la mi-journée et plus marquées en cours d'après-midi, nuit prochaine et matinée de dimanche. Ces précipitations se concentreront pour la plus grande part sur et à proximité du relief", précise l'institut météorologique.

En 24h, les cumuls observés s'élèvent à 30/60 mm sur et à proximité du relief. En 48 heures on en est à 40 à 80 mm (très localement jusqu'à 114 mm à Ugine).

"La limite pluie/neige remonte vers 2300 m en après-midi et progressivement jusqu'à 2600 m en cours de nuit prochaine. Cela génèrera de la fonte nivale qui viendra s'ajouter aux précipitations jusque vers 2400 à 2500 m. Les cumuls supplémentaires attendus entre samedi midi et dimanche midi atteindront sur le relief alpin et préalpin 30 à 50 mm jusqu'à localement 60/80 mm, en particulier sur le massif de Belledonne, le Beaufortin, les Aravis et le massif du Mont Blanc. Les conséquences sur le terrain de ces précipitations se feront sentir jusqu'en fin de journée de dimanche sur les débits des torrents voire plus tard encore pour les glissements de terrain éventuels".