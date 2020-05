Aosta: Nei primi mesi del 2020 aumentati di oltre il 40% i decessi ad Aosta

Sono aumentati, e non poteva non essere così, i decessi nel Comune di Aosta nel periodo tra l'1 gennaio e il 20 aprile 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e del 2018.

In base ai dati forniti dall'Anagrafe municipale al sindaco Centoz, che a sua volta gli ha 'girati' alla consigliera del M5S Patrizia Pradelli che sul tema ha posto un'interrogazione in Consiglio comunale, dall'1 gennaio al 20 aprile 2018 su tutto il territorio comunale i morti sono stati complessivamente 357 compresi i decessi di non residenti avvenuti in ospedale. Nello stesso periodo del 2019 sono stati in totale 328, mentre dall'1 gennaio al 20 aprile 2020 sono stati 407.

Riguardo ai soli residenti ad Aosta, all'anagrafe risultano 156 decessi nel 2018, 150 nel 2019 e 216 nel 2020. "Si tratta di un'incremento, per la sola città di Aosta, di oltre il 40% e che paragonato a quello di altri comuni valdostani raggiunge quasi il 50% - commenta Pradelli - ed è evidente che il virus ha inciso notevolmente su questa tragica conta, anche se purtroppo non sapremo mai quanti di questi decessi sono stati causati direttamente dal coronavirus per la scarsità di tamponi effettuati".