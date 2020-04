Doccia gelata sui tempi variazione di bilancio, fino a fine giugno niente soldi a imprese e famiglie

“In riferimento alla Vostra nota n. 4549 del 21 aprile 2020 di richiesta di determinare la tempistica minima necessaria per il completamento del processo per l’approvazione del rendiconto, si ritiene che lo stesso possa essere presentato alla Giunta regionale nella seduta del 15 maggio 2020”. Inizia così la lettera che il Coordinatore Peter Bieler ha inviato agli organi del Consiglio Valle Giunta compresa.

Con l’approvazione del disegno di legge da parte della Giunta, si avvierà l’iter di Commissione e il processo di esame da parte dei Consiglieri revisori. Quanto alla successiva legge di assestamento, si precisa che la stessa potrà essere approvata da parte del Consiglio solo dopo l’approvazione del Rendiconto.

Una variazione di bilancio attesa perché c’è l’aspettativa che metta a disposizione 120 milioni di euro che si aspettano per i provvedimenti anti crisi.

La legge di assestamento ha anzitutto l’obiettivo di riassestare gli equilibri di bilancio. Sarà pertanto necessario procedere, innanzitutto, con un aggiornamento, in riduzione, della previsione di entrata al fine di assicurare il rispetto tendenziale dell’equilibrio.

“Quanto all’assegnazione di nuove autorizzazioni di spesa – spiega Bieler - si ritiene che queste, a seguito dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale e del regime di prorogatio a ciò conseguente, debbano essere finalizzate a misure urgenti e indispensabili.

L’iniziativa del disegno di legge di assestamento è riservata alla Giunta regionale; considerata la necessità di contrarre i tempi, così come emerge dagli ODG del Consiglio approvati in data 17 aprile 2020, si è ipotizzato che gli uffici della Giunta regionale elaborino lo schema del disegno di legge in contemporanea all’iter consiliare di esame del Rendiconto.

“Pertanto – assicura il coordinatore - a breve sarà avviato l’iter di predisposizione del disegno di legge di assestamento, assegnando agli Assessorati il termine del 7 maggio 2020 sia per l’invio delle proposte di stanziamenti di bilancio e di articolati normativi aventi contenuto finanziario, sia per l’esito della ricognizione delle ulteriori risorse finanziarie che si stima di non impegnare nel corso dell’anno 2020”.

La determinazione dei tempi per lo svolgimento del processo di predisposizione del disegno di legge di assestamento dipendono dal numeroro delle proposte normative pervenute, dal loro grado di completamento tecnico, dalla necessità di aggiornare gli strumenti programmatori, nonché dal tempo necessario a costruire ed individuare il quadro complessivo delle coperture finanziarie (entrata/spesa e spesa/spesa).

Dunque, i tempi tecnici minimi necessari per la predisposizione degli atti per la presentazione di una deliberazione di approvazione di disegno di legge di bilancio/assestamento da parte della Giunta regionale sono di 10 giorni lavorativi dalla data di determinazione definitiva del quadro delle coperture finanziarie.

Quindi i tempi sono ancora lunghi. Non c’è da illudersi.