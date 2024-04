Strada Statale 26 in Valle d'Aosta: verso una collaborazione rafforzata per la sicurezza viaria

Nella seduta consiliare del 17 aprile 2024, il gruppo Lega Vallée d'Aoste ha sollevato una questione di primaria importanza per la sicurezza e la viabilità della regione: la necessità di un monitoraggio completo dei versanti che sovrastano la Strada Statale 26, al fine di prevenire attività franose che pongono a rischio gli utenti e gli abitanti della bassa Valle. In risposta, l'Assessore ai lavori pubblici, Davide Sapinet, ha delineato una serie di punti cruciali che meritano attenzione e approfondimento.

Una delle prime affermazioni dell'Assessore riguarda la complessità della gestione del rischio idrogeologico, che coinvolge diversi attori istituzionali. È essenziale comprendere che la responsabilità per la mitigazione di questo rischio è condivisa tra la Regione, i Comuni e enti come l'Anas. Inoltre, la sussidiarietà gioca un ruolo fondamentale, con l'Amministrazione regionale pronta a intervenire in supporto ai Comuni quando necessario.

Un punto centrale emerso dall'intervento dell'Assessore riguarda la mappatura completa del territorio regionale in termini di rischio idrogeologico. Grazie a queste cartografie accessibili al pubblico, è stato possibile individuare le aree a rischio e avviare azioni preventive. Tuttavia, è stato sottolineato che il monitoraggio delle frane presenta delle sfide, poiché non sempre è possibile prevederne tempi e modalità. Ciò richiede un approccio attivo e coordinato, coinvolgendo sia gli uffici regionali che i proprietari delle infrastrutture coinvolte.

In merito alla situazione specifica della Strada Statale 26, l'Assessore propone una strategia volta a potenziare la collaborazione con l'Anas. Attraverso un accordo di collaborazione specifico, si mira a coordinare gli interventi dell'Anas con altre attività di controllo del territorio, al fine di garantire una maggiore sicurezza viaria.

Tuttavia, le preoccupazioni espresse dal gruppo Lega Vallée d'Aoste sono legittime. Le chiusure improvvise della Strada Statale 26, causate da eventi meteorologici avversi e da condizioni di pericolosità persistenti, rappresentano un grave disagio per gli utenti e gli abitanti della zona. Nonostante gli interventi di consolidamento effettuati dall'Anas, alcune tratte di strada rimangono a rischio, richiedendo azioni preventive urgenti.

In conclusione, la sicurezza stradale in Valle d'Aosta richiede un impegno congiunto e sinergico tra le istituzioni regionali e nazionali. È necessario rafforzare la collaborazione tra la Regione e l'Anas per garantire interventi tempestivi e efficaci, al fine di tutelare la vita e l'incolumità degli utenti della Strada Statale 26 e degli abitanti della bassa Valle.