1° Maggio 2024: Riflessioni del vice presidente della Regione, Luigi Bertschy, sull'evoluzione del Lavoro in Valle d'Aosta

In occasione della Festa dei Lavoratori di quest'anno, l'Assessore Luigi Bertschy, responsabile dello sviluppo economico, della formazione e del lavoro, dei trasporti e della mobilità sostenibile, ha condiviso una serie di considerazioni significative che riflettono l'importanza e la complessità del panorama lavorativo attuale in Valle d'Aosta.

Il 1° maggio 2024 non è solo una giornata di celebrazione, ma anche un momento di riflessione sulle sfide e sulle opportunità che caratterizzano il mondo del lavoro nella nostra regione. Bertschy sottolinea l'adozione imminente di una nuova legge regionale per la riorganizzazione dei servizi al lavoro e della formazione professionale, insieme a un nuovo Piano di politica del lavoro, documenti fondamentali che delineano la cornice normativa e la strategia per i prossimi anni.

Tra le sfide affrontate nel contesto attuale, emerge la complessità crescente del mercato del lavoro. Se da un lato i dati sull'occupazione in Valle d'Aosta sono incoraggianti, dall'altro lato si evidenzia la crisi demografica e le difficoltà di qualificazione e riqualificazione per alcune fasce della popolazione, che alimentano un divario tra le competenze richieste dalle imprese e quelle possedute dai lavoratori. Inoltre, l'Assessore sottolinea l'importanza di garantire una remunerazione equa e adeguata, affrontando la questione attraverso sgravi contributivi e un aumento dei salari.

Un punto chiave nel discorso di Bertschy riguarda l'attenzione rivolta ai giovani. È fondamentale adottare misure mirate per preservare e valorizzare il potenziale dei giovani lavoratori, consentendo loro di costruire un futuro solido e promettente. Inoltre, la sicurezza sui luoghi di lavoro rimane una priorità, con la necessità di promuovere una cultura della prevenzione fin dalle prime fasi della formazione.

Ricordando l'importanza dell'Alleanza per il Lavoro di Qualità nella Regione Valle d'Aosta, lanciata nel 2023, Bertschy sottolinea la necessità di un impegno congiunto di tutte le parti interessate - istituzioni, scuole e istituti di formazione, sindacati, imprese e terzo settore - per adattarsi al cambiamento e creare un ambiente lavorativo inclusivo e di alta qualità per tutti i cittadini.

In conclusione, l'Assessore Bertschy augura a tutti un Buon Primo Maggio, sottolineando l'importanza di celebrare questa giornata non solo come festa, ma anche come occasione per riflettere sulle sfide e sulle opportunità che caratterizzano il mondo del lavoro in Valle d'Aosta.