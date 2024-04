Elezioni europee: voto per studenti fuori sede

La Presidenza della Regione comunica che, in occasione delle elezioni europee dell’8 e 9 giugno 2024, il Ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni operative in ordine alla disciplina sperimentale per l’esercizio del diritto di voto da parte degli studenti fuori sede, permettendo agli stessi di partecipare alla consultazione elettorale nel comune di domicilio scolastico.

Per poter esercitare il voto fuori sede gli interessati devono presentare al Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti apposita domanda, allegando la documentazione richiesta (oltre alla copia del documento di identità e alla copia della tessera elettorale anche copia della certificazione attestante l’iscrizione presso un’istituzione scolastica, universitaria o formativa). Il termine per la presentazione della domanda (in modalità telematica o tramite persona delegata) è il 5 maggio (35°giorno antecedente la data della consultazione elettorale)

Il Comune di residenza trasmetterà al Comune del domicilio dello studente la comunicazione della richiesta di voto fuori sede. Entro martedì 4 giugno, il Comune destinatario della comunicazione rilascerà all’elettore fuori sede l’attestazione di ammissione al voto con l’indicazione della sezione in cui votare.

ALLEGATO DISPOSIZIONI