GIUNTA REGIONALE: COMUNICATO DEI PROVVEDIMENTI

I principali provvedimenti della Giunta regionale

PRESIDENZA DELLA REGIONE

La Giunta regionale ha nominata Stefania Riccardi in qualità di Presidente del Comitato unico di garanzia degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.

È stata approvata la proroga, per un ulteriore anno, della convenzione tra la Regione e l’Azienda USL della Valle d’Aosta per l’effettuazione del servizio medico di emergenza a mezzo elicotteri a disposizione della Protezione civile.

È stata, poi, approvata la proposta progettuale “A-DROP” (Alpine Drought Prediction) nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg VI-B Spazio alpino.

È stata approvata la partecipazione della Regione in qualità di partner istituzionale all’evento “Coppa delle Alpi 2024 – Il grande viaggio alpino”, organizzato dalla società 1000 miglia s.r.l. di Brescia, in programma a Courmayeur il 4 maggio 2024.

AFFARI EUROPEI, INNOVAZIONE, PNRR E POLITICHE NAZIONALI PER LA MONTAGNA

È stato approvato l’avviso pubblico “Studenti in movimento – Realizzazione di stage aziendali all’estero per l’anno scolastico 2023/2024”, nell’ambito del programma regionale Fondo sociale europeo plus 2021/2027. L’atto ha come obiettivo il miglioramento dell'accesso all'occupazione e le misure di attivazione per tutte le persone in cerca di lavoro, in particolare i giovani, soprattutto attraverso l'attuazione della garanzia per i giovani, i disoccupati di lungo periodo e i gruppi svantaggiati nel mercato del lavoro, nonché delle persone inattive. La spesa complessiva è di 240 mila euro.

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Sono state approvate le nuove disposizioni applicative relative al corso di formazione per l’esercizio dell’attività agrituristica ed esame di idoneità previsto dalla legge regionale 29/2006 e il profilo professionale e lo standard formativo del gestore di attività agrituristica. L’atto consentirà la rivalutazione della figura professionale del gestore di attività agrituristica e l’adeguamento del corso di formazione alle nuove norme e alla modalità di erogazione a distanza.

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI, SISTEMA EDUCATIVO E POLITICHE PER LE RELAZIONI INTERGENERAZIONALI

Sono state approvate le determinazioni, a decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, sul servizio sostitutivo di mensa, mediante l’utilizzo di buoni pasto elettronici, per gli studenti delle istituzioni scolastiche di secondo grado, dipendenti dalla Regione, inclusi i percorsi di formazione professionale (IEFP) attuati nel territorio regionale, e per gli studenti dei corsi universitari attivati in Valle d’Aosta. La spesa complessiva è di 1 milione 431 mila e 196 euro.

Inoltre, è stato approvato il Piano operativo contenente la proposta progettuale “Giovani valdostani in montagna”, ai sensi dell’intesa tra lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali sulla ripartizione annuale del Fondo nazionale per le politiche regionali. Obiettivo del progetto è quello di far scoprire ai giovani studenti la montagna, la flora e la fauna, con particolare riguardo anche ai piccoli comprensori sciistici, ai rifugi e ai parchi presenti sul territorio regionale, attraverso iniziative multidisciplinari oltre a permettere di insegnare loro, nella fascia 18-29 anni, la professione di guida di media montagna, attraverso specifici percorsi formativi.

È stato approvato il piano di riparto dei contributi a sostegno dell’attività delle associazioni culturali valdostane per il 2024.

È stata approvata l’organizzazione dell’iniziativa denominata “Printemps en musique”, prevista dal 20 maggio al 21 giugno 2024. Si tratta di un evento culturale eterogeneo di interesse comune, capace di rispondere a gusti differenti e che attraverso generi musicali sappia con originalità rappresentare la ricca cultura musicale del territorio valdostano.

È stato concesso un contributo di 25 mila euro all’Associazione “Musikkapelle la Lira” di Issime, per l’organizzazione del 50° raduno delle bande musicali valdostane, in programma a Issime dal 1° all’8 giugno 2024.

OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO E AMBIENTE

È stata presa in esame la deliberazione relativa all’Approvazione, su proposta dell’ente di governo di ambito (EGA), del percorso di convergenza verso il metodo tariffario idrico MTI-4 e dell’aggiornamento dei criteri per la determinazione delle tariffe del sistema idrico integrato”. L’atto aggiorna i criteri per la determinazione delle tariffe del ciclo idrico relativi all'acquedotto, alla fognatura e alla depurazione delle acque reflue, nel rispetto dei principi eurounitari, delle direttrici della normativa tariffaria statale e del sistema regolatorio definito da ARERA.

SANITÀ, SALUTE E POLITICHE SOCIALI

Sono state approvate le disposizioni applicative per la concessione dei contributi alle associazioni e alle federazioni regionali dei donatori volontari di sangue, per la realizzazione di attività, individuate in specifici progetti, finalizzate al raggiungimento dell’autosufficienza regionale di sangue, emocomponenti e medicinali plasma derivati, nonché all’approfondimento e al monitoraggio della salute dei donatori.

SVILUPPO ECONOMICO, FORMAZIONE, LAVORO, TRASPORTI E MOBILITÀ SOSTENIBILE

È stato approvato il “Protocollo di collaborazione tra il Dipartimento politiche del lavoro e della formazione e il Dipartimento sovraintendenza agli studi per la gestione coordinata degli interventi di orientamento e formazione sul territorio regionale e delle iniziative connesse all’attuazione del PNRR”.

È stata deliberata la proposta al Consiglio regionale dell’Approvazione del Piano triennale degli interventi di politica del lavoro 2024/2026.