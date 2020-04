Cresce l’offerta SUV: scopri i nuovi Mercedes GLA 2020 e GLB

Quello dei SUV è un segmento ancora in forte ascesa. A confermarlo non sono solo i numeri di mercato, ma anche le strategie dei leader dell’industria automobilistica. Mercedes-Benz, infatti, dopo aver lanciato GLB, sta per portare in concessionaria Mercedes GLA 2020. La seconda generazione dell’Urban SUV di Stoccarda sarà negli showroom da questa primavera, portando con sé tante novità. Quali? Design, tecnologia e anche nuovi sistemi di sicurezza. Meglio entrare nel dettaglio.

Stile sportivo in cinque allestimenti: la nuova GLA 2020

Difficile resistere al suo stile raffinato che unisce l’eleganza della Stella a una personalità sportiva. Questa seconda generazione ha particolari caratteristici dei fuoristrada, pensiamo al frontale verticale o ai cladding protettivi posti lateralmente.

Lo spirito grintoso è espresso anche dai powerdome e dai cerchi da 20 pollici (disponibili su richiesta). A disposizione ci sono ben cinque allestimenti: Executive, Business, Sport, Sport Plus, Premium.

Mercedes GLA 2020, rispetto alla prima generazione, è più alta di 10 cm e con 14 litri in più nel bagagliaio (435 litri). La tecnologia, come da tradizione Mercedes-Benz, non manca. Ne sono espressione i due display sul cruscotto e il sistema di infotainment MBUX.

Ma anche quelle funzionalità che accrescono la sicurezza. Una lunga lista di strumenti, di cui fanno parte funzione corridoio di emergenza, sistema DISTRONIC, antisbandamento attivo, Blind Spot Assist, PRE-SAFE® PLUS.

E per quello che riguarda consumi ed emissioni? La nuova GLA 200 arriva a 100 km/h in 8,7 secondi, mentre come velocità di punta tocca i 210 km/h. I consumi dichiarati sono 5,6-5,9 l/100 km, a fronte di emissioni di CO2 comprese tra 129 e 135 g/km. I prezzi partono da 38.270 euro, relativi a GLA 200d Automatic.

Fino a sette posti e trazione 4MATIC: il nuovo GLB Mercedes

Impossibile parlare degli ultimi modelli di SUV Mercedes-Benz senza trattare GLB. Proposta in sei modelli, permette di far salire a bordo fino a sette persone, un’opportunità riservata a chi sceglie la terza fila di sedili.

E se lo spazio a bordo non manca, altrettanto si può dire del vano bagagli, con doti che normalmente troviamo solo nelle station-wagon. Va infatti da 560 a 1755 litri. C’è quindi la comodità per gestire qualunque incombenza di ogni giorno, ma anche le esigenze per spostamenti extra-urbani e offroad.

Sì, perché grazie alla trazione integrale 4MATIC Mercedes GLB 2020 dimostra di saper affrontare con disinvoltura anche i percorsi meno battuti. Disponibili tre mappature per il comando della trazione. Ricorrendo alla modalità Offroad la frizione è usata come bloccaggio longitudinale, mentre la ripartizione base è 50:50. E acquistando il pacchetto Offroad, migliorano ulteriormente le sue doti tecniche.

Quanto costa GLB? Il modello base, 180d Automatic Executive, parte da 35.390 euro.