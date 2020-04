Un lupo a passeggio lungo strade di Rhèmes -VIDEO

Lui non ha obbligi di distanziamento sociale né di non dover uscire dalla tana. Così, nei giorni scorsi, alcuni automobilisti hanno avvistato e filmato un lupo lungo la strada regionale della vallata di Rhemes Notre Dame e in un'area parcheggio del paese.

Vie deserte nel rispetto delle norme di prevenzione da Covid-19, l'animale circolava tranquillo e anche quando una vettura gli si è avvicinata un po di più il lupo non è parso spaventato né minaccioso, continuando a camminare lungo la strada. Probabilmente affamato al punto di arrischiarsi ad avvicinarsi ai centri abitati, si è poi allontanato per riprendere la via del bosco. La presenza dell'animale è stata segnalata al Corpo Forestale.

I VIDEO DEL 'BLITZ' DEL LUPO A RHEMES