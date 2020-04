Aosta: Aiello Andrione e Caminiti chiedono che extra gettito IMU venga lasciato ai comuni per emergenza affitti

“La crisi economica per gli imprenditori ma anche per i privati è in corso. Le continue schermaglie e gli iter burocratici ai quali saranno soggetti i contributi da parte della regione non fanno e non faranno altro che peggiorare questa situazione". Lorenzo Aiello coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia e consigliere comunale, e primo firmatario di una mozione, spiega le ragioni dell'iniziativa firmata anche da Etienne Andrione e Vincenzo Caminiti.

"Crediamo sia necessario - aggiunge Aiello - imprimere una forte accelerazione alle misure anti Coronavirus ed una strada è senz'altro quella di liberare risorse ai comuni".

Aiello, Andrionee Caminiti propongono che "le risorse liberate dall'extra gettito IMU vengano impiegate per scontare l'IMU, parzialmente o totalmente, ai proprietari che affittano alloggi a famiglie e ad aziende in cambio della rinuncia alla riscossione dei canoni di locazione tramite autocertificazione firmata da entrambe le parti".

La spesa per il canone di locazione, infatti, è una delle più pesanti nel bilancio familiare ed in quello delle aziende. Per questo i consiglieri firmatari dell'iniziativa ribadiscono "la necessità di una scelta rapida prima che il tessuto sociale della città e di tutti i comuni si sfaldino irrimediabilmente".