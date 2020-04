Aosta: il Comune di Aosta smentisce una notizia ripresa da una delibera

A seguito della diffusione a mezzo stampa, da parte della testata locale online “Aostacronaca.it”, di una notizia palesemente falsa, la Presidenza del Consiglio comunale della città di Aosta. a nome e per conto dell'Assemblea, desidera smentire nel modo più assoluto che durante la seduta di ieri del Consiglio comunale sia stato approvato l'aumento delle indennità di funzione degli Amministratori con un incremento pari al 10%.

Al contrario si sottolinea che dette indennità risultano essere invariate dal 2016 quando, con deliberazione n. 52 del 30 marzo, le indennità di Sindaco, Vice, Assessori e Presidente del Consiglio vennero invece ridotte, rispetto a quelle fissate l'anno precedente, con percentuali variabili tra il 32% e il 43%. La Presidenza del Consiglio, facendo propri i sentimenti dei membri dell'Assemblea comunale, deplora la diffusione, con leggerezza, di notizie infondate e lesive dell'immagine di chi, in un momento difficile per tutta la comunità, si sta adoperando, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, per sostenere la popolazione che versa in gravi difficoltà economiche e subisce le conseguenze, per alcuni purtroppo luttuose, della pandemia di coronavirus.

Non pubblichiamo notizie false tantomeno quando riguardano delibere. in questo caso nelle premesse della delibera si legge: "

“…Preso atto che per quanto riguarda la città di Aosta (Comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) la Legge Regionale n. 4/2015 sopraindicata prevede che:

- è attribuita al Sindaco un’indennità mensile lorda di funzione di Euro 4.300,00 e una diaria mensile di Euro 1.200,00, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio;

- l’indennità fissa mensile lorda di funzione del Sindaco è incrementata del 10% per i Comuni la cui percentuale, determinata dalla Giunta Regionale al fine di quantificare i trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all’art. 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 1,5…”

Questo si legge nella delebera: "

“…Preso atto che per quanto riguarda la città di Aosta (Comune con popolazione superiore ai

15.000 abitanti) la Legge Regionale n. 4/2015 sopraindicata prevede che:

- è attribuita al Sindaco un’indennità mensile lorda di funzione di Euro 4.300,00 e una

diaria mensile di Euro 1.200,00, quale rimborso forfetario delle spese di esercizio;

- l’indennità fissa mensile lorda di funzione del Sindaco è incrementata del 10% per i Comuni la cui percentuale, determinata dalla Giunta Regionale al fine di quantificare i trasferimenti finanziari secondo i criteri di cui all’art. 11 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (interventi regionali in materia di finanza locale), sia superiore a 1,5…”

Euro 4. 730,00 quale indennità mensile lorda di funzione (incrementata del 10% ai sensi dell’art. 2, comma 4 della L.R. 4/2015, salvo conguaglio);

oltre Euro 1.200,00 di diaria mensile quale rimborso forfetario delle spese di esercizio del mandato;

Per quanto concerne il Vice Sindaco:

80% (Euro 3.784,00 lordi mensili) dell’indennità di funzione attribuibile al Sindaco;

Per quanto concerne gli assessori:

75% (Euro 3.547,50 lordi mensili) dell’indennità di funzione attribuibile al Sindaco;

Per quanto riguarda il Presidente del Consiglio Comunale:

25% (Euro 1.182,50 lordi mensili) dell’indennità di funzione attribuibile al Sindaco;

Per quanto riguarda i Consiglieri Comunali:

20% (Euro 946,00 lordi mensili) dell’indennità di funzione attribuibile al Sindaco”.

Se poi quanto riportato in delibera risponde a esigenze burocratiche… evviva la trasparenza. Ma le notizie false sono altre…non le nostre.

A fondo pagina la delibera e, su richiesta della Presidente del Consiglio Sara Favre, pubblichiamo anche una delibera del 2016