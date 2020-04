Contrôlées toutes les voitures en entrée en VdA

Jusqu'au 13 avril, toutes les voitures entrant en Vallée d'Aoste seront contrôlées par les forces de l'ordre pour éviter le flux de vacanciers vers les localités de la région, à l'occasion des vacances de Pâques. Cela a été annoncé aujourd'hui par le président de la région Renzo Testolin et le chef de la police d'Aoste Ivo Morelli. Les postes de contrôle seront situés près de la frontière avec le Piémont, sur la route nationale 26 et sur l'autoroute A5 et fonctionneront 24 heures sur 24. Une voie libre sera garantie pour le transport de marchandises.