L'ecatombe continua senza tregua

Raggiunge quota 99 il numero di morti per il coronavirus Covid-19 in Valle d'Aosta. Secondo quanto riferito da Luca Montagnani, responsabile sanitario dell'Unità di crisi, si tratta di 54 uomini e 45 donne tra i 45 e i 100 anni).

Ieri erano 95. I contagiati sono 835 tra cui 69 ricoverati all'ospedale Parini di Aosta (17 in Rianimazione) e 34 alla clinica di Saint-Pierre, mentre gli altri sono in isolamento domiciliare. I guariti sono 38. Infine sono 2.825 le persone per le quali i sindaci hanno predisposto un'ordinanza per "isolamento domiciliare precauzionale", sotto sorveglianza medica.

Covid-19, i casi in Italia alle ore 18 del 7 aprile

Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del nuovo Coronavirus sul territorio nazionale, i casi totali nel nostro Paese sono 135.586, al momento sono 94.067 le persone che risultano positive al virus.

Le persone guarite sono 24.392, 1.550 in pù rispetto a ieri.

I pazienti ricoverati con sintomi sono 28.718, in terapia intensiva 3.792, mentre 61.557 si trovano in isolamento domiciliare.

I deceduti sono 170127, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Il capo della protezione civile Borrelli ha sottolineato che sono arrivate donazioni pari a 107 milioni di euro, somma che verrà utilizzata per acquisizioni di DPI.