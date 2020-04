Dall'Ebava 9mila mascherine per i medici

L’ Ente Bilaterale dell’ Artigianato della Valle d’Aosta, ha donato 9mila mascherine di protezione da destinare a coloro che combattono in prima fila l’emergenza sanitaria legata alla diffusione del coronavirus – Covid 19.

L'Ebava è costituito dalle Associazioni Artigiane CONFARTIGIANATO VDA e CNA VDA e dalle organizzazioni regionali dei Sindacati dei Lavoratori C.G.I.L., C.I.S.L., S.A.V.T. e U.I.L; interviene a sostegno del reddito dei dipendenti in caso di sospensione o riduzione dell’orario lavorativo da parte delle aziende in difficoltà.

"Mai come in questo momento - si legge in una nota - si è evidenziata l’importanza di questo strumento, spesso sottovalutato. Con questo modesto gesto, il mondo dell’ Artigianato, con i suoi dipendenti, intende inviare alla popolazione tutta un forte messaggio di speranza".