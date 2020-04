Grand concert en ligne sur plateforme Zoom Organisé le 11 avril par école musique e danse

Un grand concert en ligne, un flashmob musical, numérique et virtuel, une danse chorale, une performance à distance avec des dizaines de protagonistes connectés en direct où qu'ils vivent. Le rendez-vous pour cet événement expérimental est le samedi 11 avril, à 18 heures, sur Zoom. L'application qui permet des visioconférences et des appels vidéo entre plusieurs utilisateurs hébergera en effet le ''Cluster Ensemble'' organisé par l'école de musique et de danse SuonoGestoMusicaDanza. L'événement est ouvert à tous ceux qui veulent jouer et danser, quel que soit leur niveau: une préparation de base n'est pas requise, car les organisateurs ont pensé à une performance pour tout le monde. Il n'y a pas de limite d'âge et de capacité.